Por los excrementos de un perro, Policía frustra hurto en un banco en Sabana de Torres

La Policía del municipio de Sabana de Torres frustró en las últimas horas un hurto por 160 millones de pesos que se estaba consumando en un banco gracias a los excrementos de un perro en el lobby de la entidad financiera sin que hubiera explicación de que el animal entrara allí.



Sucedió en el Banco Agrario de este municipio del Magdalena Medio santandereano donde no sonaron las alarmas pero sí quedó el rastro del inusual intruso que no era precisamente el perro guardián de esta entidad financiera.



El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Jaime Escobar, explicó que el hallazgo de las heces por parte de los agentes los puso en alerta e iniciaron así un rastreo “en toda la manzana, revisando las casas y el techo”.



En la pared de un patio vecino, los uniformados descubrieron que los delincuentes “habían hecho un gran agujero, que estaba oculto con unas matas, y por ese agujero habían ingresado todos los equipos de soldadura que estaban utilizando para esta actividad”.



Dijo que se investiga si el propietario de la vivienda por donde abrieron la ventosa es cómplice de los asaltantes quienes por falta de “olfato” no lograron su objetivo de llevarse el botín de $160 millones.



