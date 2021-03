Primera mujer trans se gradúa como abogada en Santander y se especializa en derecho constitucional

Una doble satisfacción embarga la vida de Gina Juliana Castañeda Gualdrón. Ser la primera mujer transgénero en graduarse como abogada en Santander y terminar su especialización en derecho constitucional.

La mujer de 52 años recibirá su título de especialista de la Universidad Uniciencia de Bucaramanga durante este mes, luego de concluir su pregrado y obtener su diploma como abogada el 27 de febrero.

“Yo había terminado mi especialización de un año en diciembre, pero no me pude graduar con mis compañeros porque no había recibido el pregrado. Ahora ya lo podré hacer y eso me tiene muy feliz”.

Sumado a estos logros, en el diploma de Gina dice ‘abogada’ en vez de ‘abogado’, como aparecía normalmente en la Universidad. Ella se benefició de la tutela que una compañera suya, Diana Heredia, había ganado el 3 de noviembre de 2020 para que en su título se escribiera el grado en femenino.

En ese momento, el Juzgado Quinto de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga decidió fallar a favor de la estudiante, quien reclamaba por “la vulneración a los derechos fundamentales de petición, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad y la igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer”.

Gina Juliana Castañeda es desde hace 15 años una ferviente activista que defiende los derechos de la población Lgbti y asegura que ahora cómo especialista podrá prestar un mayor respaldo.

“A los miembros de esta población nos ven como problemáticos y nos dan tratos peyorativos por parte de algunas autoridades. Tenemos todos los derechos pero en la práctica no se ven. Quiero que vean de otra forma a nuestra población. Nosotras podemos”, dice orgullosa Gina Castañeda.