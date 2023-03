“Que el gobierno se ponga las pilas”: abuela de soldado santandereano asesinado en atentado del ELN

Desde el municipio de Girón, Santander, donde nació y creció el soldado Jhoan David Gómez Gelvez, uno de los nueve militares que murieron en el atentado del ELN en El Carmen, Norte de Santander, familiares hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se contrarresten las acciones de ese grupo terrorista.

“Que el gobierno se ponga las pilas porque es un engaño cuando dicen que hay cese al fuego, pero como el cuento. Nunca he visto que los combatan por mar y tierra y si los capturan y los van a extraditar entonces que no porque el gobierno no lo permite”, fue el reclamo de Rosa Gómez, abuela de Jhoan.

Dijo que su nieto, de 19 años, llevaba 10 meses de servicio en el Ejército, y se caracterizó por ser una persona alegre, noble, que le gustaba bailar y cantar.

“No es porque ya no esté con nosotros y se deba decir que era bien, pero Jhoan estuvo mucho tiempo conmigo cuando era pequeño y entre todos los nietos él era el que se daba a querer bastante. Los tíos también lo querían bastante y el que vive aquí conmigo hasta que decidió irse a vivir con su papá cuando la mamá faltó”, relató la abuela del soldado santandereano.

#VideoBlu: La abuela del soldado Jhoan Gómez, asesinado en el Catatumbo este jueves, contó a Blu Radio que su nieto era un joven alegre, noble y que le gustaba cantar. Además, pidió al Gobierno nacional que le exija seriedad al ELN. #VocesySonidos pic.twitter.com/zwMOPt3rMg — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 29, 2023

Quien por última vez habló con Jhoan David fue su padre Alirio Gómez, en una llamada corta horas antes de que ocurriera el atentado del ELN .

“Estaba un poquito enfermo de gripa y le dije cómo siguió hijo de la gripa y me dijo bien papá, bien, y me dijo me voy a descansar porque mañana no se sabe que tenga que hacer y yo le dije, bueno hijo descanse y en la madrugada fue que salió la noticia, a las 8:00 de la mañana fue que yo me enteré que no tenía vida”, contó el padre.

El soldado santandereano Jhoan David Gómez Gelvez, murió en el atentado del ELN contra un pelotón del Ejército en El Carmen, Norte de Santander. El militar era oriundo del municipio de Girón #VocesySonidos pic.twitter.com/3utZelzAUg — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 29, 2023

