"Recibí presiones para bajar el proceso de licitación del PAE": Doris Gordillo

La exsecretaria de Educación de Santander llegó muy puntual a la Gobernación para radicar la renuncia a su cargo en un acto de honor.



Luego de radicar la carta de renuncia, aseguró que recibió presiones por parte de la oficina Jurídica, en cabeza de Luis Alberto Flórez, para la licitación del Programa de Alimentación Escolar, PAE.

"Se empezó a ordenar, por parte del secretario jurídico del departamento, que bajara el proceso. Eso significa bajar el borrador que yo había hecho con mi equipo y que había firmado para no continuar con la licitación", manifestó.

La exfuncionaria explicó que esto no se podía hacer porque el Ministerio de Educación alegaba que esperaban los lineamientos del presidente Iván Duque para el PAE.

"Sin embargo, esos lineamientos y la norma no se quitaron, entonces lo que hay es la obligación de entregarle a los niños la comida, por eso yo continué con el proceso", dijo.



Frente a las aseveraciones del secretario jurídico sobre serías irregularidades en la Secretaría de Educación, la exfuncionaria enfatizó en que ella es transparente y lo invitó a que si conoce de irregularidades que las denuncie.



"Debe decir el jurídico cómo estábamos arreglando la Secretaría, si tiene alguna prueba de malos manejos que me denuncie y aquí estamos prestas para responder", aseveró.



Entre tanto, continúa en vilo la alimentación escolar de 130.000 niños de 82 municipios no certificados que se benefician del programa.