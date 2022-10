Reportan tres EPS a la Superintendencia de Salud por mal servicio en Bucaramanga

Tras varias visitas a las EPS en Bucaramanga, la Personería identificó fallas en la prestación de servicios en tres de estas entidades promotoras de salud.



Se trata de la Nueva EPS, Asmet Salud y Coomeva que, según el personero municipal, Omar Ochoa, la deficiencia en el servicio está en demoras para la autorización de citas medicas especializadas y entrega de medicamentos.

Le puede interesar Usuarios de Asmet Salud en Bucaramanga denuncian demoras en autorizaciones médicas



“En algunas como en el caso de Asmedsalud, encontramos que no tiene contratos vigentes con las IPS sino cartas de intención que no tienen un efecto vinculante, esto lo que conlleva es a que los usuarios tengan problemas para la asignación de citas y entrega de medicamentos”, explicó Ochoa.



El personero manifestó que estas EPS fueron reportadas ante la Superintendencia de Salud que debe adelantar las investigaciones y tomar decisiones sobre las situaciones en particular.



Finalmente reveló el funcionario que entre enero y febrero la Personería de Bucaramanga recibió 150 quejas relacionadas con deficiencias en la prestación del servicio de salud por parte de las EPS.

Publicidad

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM