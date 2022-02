Richard Aguilar fue acusado formalmente por la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia

Ante la sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía acusó formalmente al exgobernador de Santander, Richard Aguilar, investigado por presuntos hechos de corrupción en contratación entre los años 2012 y 2015.

El magistrado ponente Jorge Emilio Caldas, avaló la acusación realizada por la fiscal Mónica Jiménez, quien en reparo al escrito de acusación por parte del abogado defensor de Richard Aguilar, Iván Cancino, explicó que son seis contratos por los que se investiga al ex mandatario.

“Se hace precisamente una puntualización de los contratos. Del bloque de contratos que concretaron el acuerdo ilegal para direccional la contratación que son seis contratos en total, cuatro de ellos que se adjudicaron, como el del PAE, y dos de ellos por los que se acusa de interés indebido que no se lograron adjudicar, pero que se direccionaron”, dijo la fiscal durante la audiencia.

Según la fiscal Jiménez, “en la acusación inicialmente, en la indagación y en el escrito de acusación, quedó que hubo un acuerdo entre el exgobernador Richard Aguilar, Julián Libardo Jaramillo Díaz (exjefe de proyectos de la Secretaría de Infraestructura), Claudia Janeth Toledo Bermúdez (exsecretaria de Infraestructura) y su esposo Lenin pardo, un acuerdo criminal para sacar dinero y direccionar la contratación”.

El abogado Iván Cancino, defensor de Richard Aguilar, hizo reparos a la acusación de la Fiscalía.

“No estoy de acuerdo frente al tema del contrato del PAE porque no hay un hecho jurídicamente relevante, porque dice que hay complemento en el escrito de acusación, no existe complemento en la ley penal, efectivamente sobre ese contrato del pae, lo que se hace es decir que es un contrato entre empresa, pero no cuál es la responsabilidad expresa del gobernador Richard Aguilar”, dijo Cancino.

Sin embargo, el magistrado ponente avaló la acusación de la Fiscalía.

Los delitos por los que es investigado Richard Aguilar son: interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir y peculado.

La audiencia preparatoria quedó programada para el próximo 5 de abril de 2022.