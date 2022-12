Rifirrafe entre Aguilar y mintransporte por escuela y ambulancias: “Para otras cosas sí es rapidito”

Rifirrafe entre el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, por una escuela que está a punto de caer en el municipio de Gámbita y porque, según el ministro, en Barichara no hay ambulancias.

Durante una reunión con autoridades locales de San Gil, Barichara y diputados de Santander, realizada este lunes, el ministro Guillermo Reyes empezó a cuestionar la gestión del gobernador Mauricio Aguilar en la construcción de una escuela en el municipio de Gámbita.

“En la escuelita hasta que no se maten los niñitos, que les caiga el techo, no se va a despabilar el gobernador, y le voy a decir al gobernador que conmigo no cuente mientras no arregle el tema de la escuela. Es que son los niños, Dios mío”, dijo el ministro.

Luego, el jefe de la cartera de Transporte se fue lanza en ristre con Aguilar Hurtado porque, a su parecer, Barichara no tiene ambulancias.

“Cómo no va a haber una ambulancia en este municipio, alcalde, me parece increíble. Un accidente como el de ayer y sin ambulancia (…) Yo les voy a ayudar a buscarla (ambulancia), pero no hay derecho que no haya gestión. Eso sí para otras cosas sí son rapidísimos ”, agregó el ministro.

“Hasta que no se maten esos niños, porque se les cae el techo, el gobernador no se va a despabilar”: el ministro de Transporte, @MinistroReyes, critica a @MAguilarHurtado por pobre gestión en arreglo de escuela en Gámbita y falta de ambulancias en Barichara. #VocesySonidos pic.twitter.com/Il6xoeersK — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) December 12, 2022

Tras conocerse los comentarios del ministro de Transporte, el gobernador de Santander respondió a los cuestionamientos a través de su cuenta en Twitter.

“Respetado ministro, hemos adelantado toda la gestión para la construcción de la Institución Educativa San Miguel sede El Taladro en Gámbita. El 27 de octubre enviamos los respectivos requerimientos, pero no tuvimos respuesta, lo cual imposibilita su avance”, respondió Aguilar.

Y sobre el cuestionamiento de las ambulancias, agregó: “Barichara cuenta con dos ambulancias y desde la Secretaría de Salud Departamental ejecutamos el proyecto de dotación de ambulancias que beneficiará a 38 municipios con entregas que haremos en 2023 (incluyendo Barichara - Resolución No. 1226 de 2021)”.

Respetado @MinistroReyes, hemos adelantado toda la gestión para la construcción de la Institución Educativa San Miguel sede El Taladro en Gámbita. El 27 de octubre enviamos los respectivos requerimientos, pero NO tuvimos respuesta, lo cual imposibilita su avance. https://t.co/7JrHCzTFuD pic.twitter.com/Wc1iXwqCPp — MAURICIO AGUILAR HURTADO (@MAguilarHurtado) December 12, 2022