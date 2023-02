Rodolfo Hernández debe dinero a representante a la Cámara: con derecho de petición espera que pague

El representante a la Cámara por Santander Juan Manuel Cortes Dueñas, y quien hiciera parte del grupo significativo de ciudadanos Liga de Gobernantes Anticorrupción del cual es líder, Rodolfo Hernández , dio a conocer que a pesar de que los dineros de reposición de votos ya fueron entregados a los partidos, este no ha hecho la distribución de esos dineros.

“El ingeniero me pidió que por favor le donara los recursos que me pertenecen a mí por ley, que se lo donara al partido, entonces yo digo, cuál partido, primero que todo no hay partido porque la personería jurídica está congelada. Segundo, un partido al cual no fui yo convocado, sabiendo que yo soy uno de los más antiguos de la Liga y nunca me tuvieron en cuenta para esa operación ni nada”, dijo Cortes Dueñas.

Teniendo en cuenta lo anterior el representante a la Cámara por Santander explicó que tuvo que interponer un derecho de petición a la Liga de Gobernantes Anticorrupción para saber con claridad qué ha pasado con los dineros que recibieron por reposición de votos, los cuales suman más de 1.100 millones de pesos.

“El ingeniero es muy descarado escribirme, aparte de eso hace rato no hablaba con él y me escribe solo para pedirme plata, plata que me dice que, para remodelar la estructura, la oficina, que un poco de cosas, entonces yo digo será que la gente no conoce la oficina del ingeniero, una oficina que no necesita remodelación”, agregó Cortes.

Así las cosas, Cortes le está preguntando en el Derecho de Petición a Rodolfo Hernández y a Socorro Oliveros su esposa, la fecha exacta en la cual se realizará el pago de la reposición de gastos del porcentaje del cual es titular como Representante a la Cámara electo por ese grupo significado de ciudadanos.

