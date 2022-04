Rodolfo Hernández nuevamente no aceptó cargos por presunta corrupción en contrato de basuras

Ante el Juez Décimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, el exalcalde y actual candidato a la presidencia Rodolfo Hernández, nuevamente no aceptó cargos por presunta corrupción en el contrato para el manejo de las basuras en El Carrasco, escándalo conocido como Vitalogic.

“No acepto los cargos”, fue la respuesta de Hernández, tras la pregunta del juez Cesar Valencia.

De manera virtual, se realiza la , de la audiencia preparatoria, que había iniciado el pasado 30 de noviembre de 2021 en la que los abogados defensores del exalcalde y los otros cinco implicados en el proceso por presunta corrupción han presentado las pruebas documentales y testimoniales con las que se defenderán en el juicio.

Previo al inicio de la audiencia, a través de un comunicado el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández confirmó la asistencia a la diligencia judicial.

“No tengo la obligación de asistir a esta diligencia, pero estaré allí como siempre lo he hecho, para darles la tranquilidad que no hay nada que esconder. Esperamos que este proceso avance como corresponde y que no se siga dilatando en el tiempo”, dice el comunicado.

Sumercé! Hoy me presentaré, una vez más, ante los entes investigativos para demostrarles a ellos y a los colombianos que mi conciencia está limpia frente a las acusaciones que me endilgan. 🧵👇🏼 1/4 — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) April 18, 2022

Rodolfo Hernández es investigado penalmente por el delito de interés indebido en la celebración de contrato, por un contrato de $336 millones que habría presionado para que la Empresa de Aseo de Bucaramanga se lo adjudicara a Jorge Alarcón.

El ingeniero Alarcón posteriormente junto con Luis Carlos Hernández, hijo del exalcalde de Bucaramanga, firmó en una notaría un acuerdo de corretaje para cobrar una millonaria comisión en dólares si la Emab le entregaba la licitación a la empresa Vitalogic.