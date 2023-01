Santandereanos madrugaron con la ilusión de conseguir una moneda de ‘La Pola’

La moneda del Bicentenario del sacrificio de la heroína nacional Policarpa Salavarrieta tiene corriendo a los bumangueses, pues son cientos los que se han aglomerado en las inmediaciones del Banco de la República para adquirir una de las 20.000 unidades que acuñó el emisor.

Al parecer todos quieren a ‘La Pola’, unos por numismática (arte de coleccionar monedas, billetes y medallas) y otros tal vez por buscar un rédito mayor cuando se agoten las monedas que tiene un valor nominal de 10.000 pesos.

Pero el proceso para adquirirla no ha sido fácil, según le contó a Blu Radio Héctor Saavedra, uno de los ‘afortunados’ que ya tiene a ‘La Pola’ entre sus manos: “Yo vine ayer a hacer la fila y no alcancé. Cuando cerraron a la 1:30 de la tarde yo estaba en el puesto 25 y entonces me dijeron que volviera hoy. Hoy llegué a las cinco de la mañana, hice la fila y ya me tocó en el puesto 105 en la fila, pero gracias a Dios la conseguí”, dijo.

Después de casi seis horas, este hombre que colecciona monedas desde hace años logró una de las 800 monedas que, según informaron, se venderían en Bucaramanga.

Según el Banco de la República, esta moneda conmemorativa está “inspirada en ‘La Pola’, la heroína más popular de la Independencia de Colombia. Nació hacia 1795 y fue fusilada en Bogotá el 14 de noviembre de 1817 por conspirar y espiar en favor de los patriotas en los llanos de Casanare, en plena época de la reconquista española”.

El anverso de la moneda muestra la imagen de Policarpa Salavarrieta basada en un retrato de 1855 del pintor José María Espinosa. También se incluye la leyenda “Policarpa Salavarriesta y “200 años del sacrificio de la heroína”.

Por su parte, el reverso presenta la casa donde vivió Policarpa Salavarrieta en la población de Guaduas, Cundinamarca. Está situada a poco más de una cuadra del parque principal y su construcción, de una sola planta, con muros de bahareque y techo de palma, es testimonio de la vida cotidiana de una familia de mediana riqueza en su época.

Cabe recordar que las monedas salieron a la venta el 10 de enero y sólo se venden en Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, Manizales y Honda.

