Saque su pasaporte en diciembre y en solo 3 días

Si usted va a renovar su pasaporte o lo necesita por primera vez, siga el procedimiento en solo cuatro pasos. Cada paso no tiene duración mayor a 10 minutos y su pasaporte lo tendrá en tres días hábiles.



1. Solicitudes vía Web



Para solicitar su pasaporte debe, primero, ir a la página oficial de la gobernación de Santander: www.santander.gov.co y diligenciar un formulario de la Cancillería. Una vez lo haga, solicite la cita vía Web para el día y la hora que va a ser atendido.



El formulario y la cita están disponibles en el link de trámites de la página y sus enlaces son fáciles de identificar en la sección de Pasaportes, en la plataforma oficial de la Gobernación de Santander.



“Los horarios en los cuales se otorgarán citas son de 7:30 a 10:45 de la mañana, y de 1:00 a 2:45 de la tarde”, confirmó Raquel Tarazona.



Los links para solicitar cita y para diligenciar el formulario de Cancillería son los siguientes:



www.santander.gov.co

www.cancilleria.gov.co

http://www.santander.gov.co/index.php/tramites-y-servicios/pasaporte/pasaporte



2. Presentarse a la cita otorgada con los documentos solicitados



Debe presentarse el día de la cita otorgada vía web con los documentos necesarios.



Para mayores de 18 años que vayan a renovar su pasaporte “solo necesitan el anterior pasaporte y la cédula de ciudadanía y podrá tener un descuento de 11.800 pesos si trae el certificado de votación de las últimas elecciones”, aclaró la coordinadora de la Oficina de Pasaportes.



Para menores de edad, los padres pueden solicitar el pasaporte con la cédula de ambos progenitores y el registro civil. Si el menor ya posee la tarjeta de identidad, deberá presentarla. Para los mayores de edad que soliciten el pasaporte deberán presentar el registro civil con la contraseña.



En este momento del trámite serán tomadas las fotografías, la huella dactilar, datos y los documentos de ley. Es importante saber que los documentos solicitados deberán ser originales y legibles. Seguidamente se liquidará el valor del pasaporte que actualmente cuesta 224.500 pesos.



3. Pagar en el banco el valor correspondiente



Una vez sea liquidado el valor del pasaporte, deberá ir al Banco Sudameris y pagar los $224.500, el mismo día de la cita. El banco está ubicado en la Calle 48 No. 28 - 61, a una cuadra de la Oficina de Pasaportes, ubicada en la Calle 48 No. 27 A - 48.



4. Entrega del pasaporte



El titular deberá presentarse con su documento de identificación original y el comprobante de pago para reclamar su pasaporte dos días después de realizado el pago. El pasaporte de un menor de edad deberá ser reclamado por el padre, madre, representante legal o con quien hizo el trámite.



Los pasaportes tienen vigencia de 10 años, pero solo 6 meses de plazo para poder reclamarlo antes de ser destruidos.



“Recuerde que de no reclamarlo dentro de este plazo límite, tendrá que volver a realizar en procedimiento y pagar nuevamente el valor correspondiente”, advirtió Raquel Tarazona, coordinadora de la Oficina de Pasaportes.

