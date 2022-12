Se han registrado 12 mil sismos en lo que va del año en Santander

Las autoridades de Gestión del Riesgo en Santander alertaron que, debido al cambio climático y fenómenos naturales que se presentan a nivel mundial, es importante que el departamento se prepare para enfrentar una emergencia de magnitud sismo o terremoto.

Publicidad

En lo que va del año se han presentado 12 mil sismos en Santander, siendo el municipio de Los Santos el de mayor epicentro por ser el segundo nido sísmico del mundo y donde anualmente puede temblar más de 4 mil veces.

Vea también Con esta app puede reportar sismos, incendios u otras emergencias

Publicidad

En su visita a la comuna 14, en la 'Expedición Santander', la Gobernación hizo entrega de mil kits de emergencia para que la comunidad lo ubique detrás de la puerta de sus casas y contiene principalmente: un morral de color rojo (para permitir su rápida ubicación), linterna, agua, botiquín de primeros auxilios, radio, silvato y encendedor, entre otros implementos.

Publicidad

En caso de emergencia también es importante tener copia de los documentos de toda la familia, así como jabón desinfectante, bolsa plástica, alimentos, enlatados, frazadas y ropa.



"En estos casos no sobrevive el que más cosas tenga sino el que esté mejor preparado. No sobrevive ni el más fuerte ni el que tenga más dinero sino el que sepa como actuar", señaló Ramón Ramírez, coordinador de Gestión del Riesgo en Santander.



Las autoridades también presentaron un simulador de sismos de realidad virtual para enseñar a la comunidad cómo debe actuar frente a estas emergencias. Aunque para algunas personas fueron momentos de angustia, lo cierto es que la población experimentó con el simulador lo qué sucede en estos casos que da una visión más amplia de cómo reaccionar frente a estas circunstancias.

Publicidad

Este fue lugar fue escogido teniendo en cuenta que la comuna 14 es uno de los sectores más vulnerables a estas situaciones.

Publicidad

#VIDEO Gobernación de Santander entregó kits de emergencia en la comuna 14 y presentó un simulador de sismos para capacitar a la comunidad pic.twitter.com/HRY3t2Spjy — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) September 24, 2017

"Hoy se han presentado en Colombia el mismo número de sismos que se presentaron en el 2016, y de esos sismos el 50% se ha registrado en Santander. Por eso, en esta comuna con alto riesgo de vulnerabilidad, capacitamos en cómo trazar rutas de evacuación y cómo armar un kit de emergencia. Esperamos no tener hechos que lamentar, lo que no podemos permitir es no estar listos", explicó el Gobernador de Santander, Didier Tavera.

Publicidad

BLU RADIO BUCARAMANGA 960AM

Publicidad

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.