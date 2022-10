¡Se le adelantó el parto! Khloé Kardashian tuvo a su primer hijo

La menor de las hermanas Kardashian, Khloé Kardashian, tuvo a su primera hija este jueves en Cleveland, Estados Unidos.

Medios estadounidenses y fuentes cercanas a la nueva mamá especulan que el parto pudo haberse adelantado producto del estrés por el supuesto engaño de su novio Tristan Thompson, padre de la recién llegada.

La familia se ha mantenido al margen de la situación en redes sociales. Sin embargo, la matriarca de la familia Kris Jenner compartió una publicación hecha por W Magazine en la que felicitan a Khloé por su primer bebé.

“Cuando tres de tus hermanas dan a luz en menos de un año. Felicidades a Khloé Kardashian por darle la bienvenida a otra chica al clan KarJenner”, escribe la revista junto al post en Instagram.

El canal E!, que emite la famosa serie Keeping Up With the Kardashians, señaló que Kardashian habría empezado con la labor de parto ese miércoles y finalmente tuvo a su bebé acompañada de su madre Kris, sus hermanas Kim y Kourtney y su mejor amiga Malika Haqq.

En la última temporada de la serie los seguidores del clan conocieron la historia entre Khloé y el jugador de la NBA Tristan Thompson.

