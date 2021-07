Sede del colegio Aurelio Mutis de Bucaramanga está a punto de caerse, según papás de estudiantes

A través de videos y fotografías, padres de estudiantes del colegio Aurelio Martínez Mutis sede C denunciaron que la institución educativa está en pésimas condiciones para el regreso a clases el 2 de agosto.

“El alcalde vino hace ocho meses a prometer un megacolegio, pero como pueden ver esta placa que ustedes ven ahí, está pandeada”, dijo uno de los padres.

Para otra madre de familia, es “insólito que les pidan enviar los niños en las terribles condiciones del colegio”.

“El colegio no tiene infraestructura para volver a unas aulas seguras, nos dicen que mandemos a los niños a una alternancia, pero en qué condiciones si esto no es seguro, no más, desde el 2008 hemos hecho la denuncia y la pandemia no sirvió para que lo arreglaran”, comentó Daniela Villamil, la mamá.

El colegio está ubicado en el barrio La Victoria de Bucaramanga.