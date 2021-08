“Si toca pararme en la vía principal lo haré”: alcalde de Aguachica no recibirá basuras de Santander

En una carrera contra el tiempo están las autoridades de Bucaramanga que analizan soluciones para llevar las basuras de los más de 600.000 habitantes que este viernes 13 de agosto se quedaran sin sitio para disponer residuos.

En un consejo extraordinario de gestión del riesgo, el acalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, analiza opciones.

“Tenemos una opción técnica, el sitio de disposición de basuras El Carrasco tiene una capacidad que podría utilizarse por un tiempo, estamos mirando a ver de que manera con el ANLA, la CDMB y demás autoridades logramos una solución”, indicó el mandatario.

También se refirió a la posibilidad de llevar las basuras al relleno sanitario Parque Tecnológico Ambiental Las Bateas del municipio de Aguachica, Cesar, de propiedad del Grupo Veolia.

“Hay otra posibilidad que es llevarlas a Aguachica, pero sabemos que esto va a generar un impacto para la comunidad de Aguachica”, manifestó Cárdenas.

Pero el alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, se opone rotundamente.

Publicidad

“Como primera autoridad del municipio no estoy dando permiso para recibir las basuras de Santander, nosotros no somos la cloaca de Colombia, ni del departamento del Cesar. Yo soy ambientalista, que se la lleven para Barrancabermeja, para Cúcuta, a donde se las quieran llevar, pero yo voy a permitirlo”, señaló Manosalva.

Y aseguró que si es necesario se atravesará en la vía para impedir el paso de los vehículos con las basuras.

“Así como me paré en la raya con las fotomultas, lo haré con los vehículos que lleguen con basura y a la gente de Veolia decirle que Aguachica no es la oficina de ellos, no pueden pasar por encima del alcalde”, puntualizó.

Se espera este jueves una solución sobre el sitio a donde se dispondrán las basuras de Bucaramanga y los 15 municipios más que se quedarán en pocas horas sin relleno sanitario.