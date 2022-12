Suspenden atención a pacientes de Cafesalud por deuda con La Foscal

Pese a los constantes llamados de atención, la clínica La Foscal no ha recibido respuesta de pago por parte de la EPS por lo que decidió suspender los servicios que no sean de urgencia prioritaria que por ley están en obligación de prestar a los usuarios de Cafesalud.





Más de 71 niños que requieren continuidad en terapias se ven afectados con esta decisión, “Hay unos que necesitan una atención diaria como mi hijo que tiene un diagnóstico de una enfermedad huérfana y al suspenderle las terapias pues mi niño se va a descompensar y comienza a tener debilidad y somnolencia”, manifestó una madre de familia.





La clínica Foscal y Foscal Internacional se mostraron preocupados por el tema y señalaron que el Gobierno Nacional no ha intervenido para hacer presión a las EPS que no pagan cuyas deudas ascienden a los 10 billones de pesos a las IPS públicas y privadas en todo el país.





