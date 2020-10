Tomarían duras medidas en Santander para evitar contagios de COVID – 19 durante Halloween

Este miércoles se realizará una sala situacional para evaluar cómo viene avanzando el contagio de COVID-19 en Santander y qué medidas se deben tomar para enfrentar lo que puede ser un posible rebrote de la enfermedad.

“En la reunión pediré el informe del comportamiento de la ciudadanía para evaluar qué medidas se deben tomar porque en Europa ya se están tomando medidas drásticas, de retroceso, de toques de queda, de cierre de establecimientos, entonces nosotros tenemos que también evaluar”, explicó el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar.

El mandatario explicó que los contagios siguen activos y se debe determinar “si la alerta roja por camas UCI que se encuentran en más de un 75% de ocupación en la región se debe mantener o se puede permitir realizar operaciones o procedimientos de otras patologías”.

“Nosotros estamos en una especie de meseta en casos de COVID-19, pero hay que decirles a los padres de familia que no expongan a sus hijos en este Halloween, por eso con la sala situacional de acuerdo a todo este comportamiento de las últimas semanas tomaremos decisiones porque estamos viendo la gente aglomerada en las calles, en los parques, y no hay responsabilidad, no hay autocuidado”, agregó el gobernador.