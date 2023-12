“UCI que llegaron a Málaga nos salvó de un desastre”: critican a Minsalud por polémica declaración

Málaga es un municipio santandereano con un poco más de 20.000 habitantes y al que, para llegar hasta su casco urbano, hay que tomar una peligrosa trocha desde Bucaramanga.

El hospital local de Málaga es el más importante de la provincia García Rovira, que atiende a los cerca de 170.000 habitantes que tiene esta región de Santander. Durante la pandemia, era clave dotarlo y prepararlo para la atención de los pacientes que llegaban a buscar una oportunidad de vida.

Hoy, casi cuatro años después desde que se conociera el COVID 19, desde Málaga lanzan fuertes criticas contra el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por criticar la atención y la instalación de camas de cuidados intensivos en el país.

“Les pagan por cama abierta en UCI, todo el mundo se puso a hacer camas de UCI, triplicaron las camas porque fue un negocio, era para salvar la gente pero el negocio estuvo ahí oculto. Porque así no estuviera llena la cama, le pagaban (…) Pusimos unidades de UCI donde yo nunca me hubiera dejado intubar. Yo salvaba a mis niños en Bucaramanga, Ibagué, Suecia donde estuve siete meses y medio en la UCI. Hay que tener respeto por las UCI, por las enfermeras, por los médicos, porque ahí es donde se salva la verdadera vida. Eso no es intubar por tener un equipo, un respirador, se genera más muerte con eso que con cualquier otra cosa”, arremetió Jaramillo.

En el caso de Málaga, que estando tan lejos de Bucaramanga no tenía ni una sola cama UCI pese a la importancia de su hospital, logró instalar a toda marcha 13 habitaciones para los pacientes que requerían un ingreso a cuidados intensivos.

“Para una región que está aislada geográficamente es muy difícil el acceso a un hospital de tercer o cuarto nivel que sí hay en Bucaramanga. Para nosotros la diferencia entre la vida y la muerte la marcaron esas UCI que se instalaron” dijo Óscar Joya, alcalde de Málaga.

El mandatario recuerda cómo llegaron esas 13 unidades de cuidados intensivos a Málaga, una región que las necesitaba con urgencia.

“Nosotros presentamos la solicitud al señor presidente Iván Duque, al ministro Ruíz, al gobernador, y fue el Gobierno nacional que las financió con esa estrategia de ampliación. Acá estuvo el señor presidente con el ministro de Salud entregándolas. Hubiese sido una catástrofe si estas UCI no hubieran llegado”, recuerda el alcalde.

