Un puente que construyen en Cimitarra, Santander, termina en una zona boscosa sin carretera

Durante una visita al municipio de Cimitarra, Santander, donde la comunidad ha denunciado presuntas fallas en varias obras, el contralor departamental Freddy Anaya indicó que cuatro proyectos, uno de ellos en ejecución, entrarán en revisión.

Las obras que están bajo la lupa del ente de control son: el puesto de salud del Hospital de Cimitarra, el patinódromo, el puente corregimiento El Brasil y el puente Avenida La Paz, en este último el contralor llamó la atención porque el paso vehicular no conduce a ninguna carretera, sino que desemboca en un terreno boscoso.

“Esta obra está en ejecución y entra en revisión por el proceso de contratación. Una obra que es un puente que me llama muchísimo la atención que no presta ningún servicio de comunicación, termina en una zona boscosa atraviesa un cauce, pero realmente sobre la avenida La Paz no encontramos hacia dónde va este puente, una obra ineficiente”, indicó el contralor Anaya.

El puente Avenida de La Paz es una obra de $4.573 millones que se construye con recursos de la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Cimitarra.

Igualmente cuestionó los daños que presenta el patinódromo, obra que tiene tres años de terminada.

“Un patinódromo que se entregó en 2019 con fractura en las losas, fisuras en los bordes laterales”, señaló.

El Patinódromo de Cimitarra tiene varias placas fracturadas, la zona perimetral se encuentra en condiciones de absoluto deterioro.

