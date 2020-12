Una médica es la primera santandereana en tener la vacuna contra el COVID - 19

Sandra Torrete es médica ginecobstetra en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, y es la primera santandereana en recibir la vacuna de Pfizer contra el COVID - 19.

En un video registró los minutos antes de recibirla, lo que, según ella, se convierte en un orgullo por el trabajo riguroso que ha hecho la ciencia para combatir el coronavirus.

“Acabo de terminar mi turno, son las 7:20 a.m. aquí en San Francisco, mi cita es a las 7:30 a.m. para ir a ponerme la vacuna contra el COVID – 19, me da mucho orgullo ponérmela porque es una muestra de nosotros para avanzar en la ciencia médica”, dijo.

Para la santandereana, la vacuna ayudará a que las mujeres, especialmente, den a luz mucho más tranquilas y con menos riesgos.

“Esto ayudará a las mujeres que han dado a luz o las que han tenido perdidas solas, con esta vacuna podremos atenderlas apoyadas”, agregó.