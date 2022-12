Unos 400 afectados por lluvias en Barrancabermeja

Por más de 5 horas cayó un aguacero en Barrancabermeja que generó graves afectaciones a personas que habitan en zonas de alto riesgo por inundaciones y colapso del sistema de alcantarillado.





“Horas y horas lloviendo. Yo tuve que salir corriendo con los muchachos porque el agua se nos vino encima y se inundó la casa. El agua no perdona y me dañó varias cosas de la casa. Yo me fui para donde una hermana porque no podía hacer más nada”, dijo Camila Zúñiga afectada.





La Unidad de Gestión del riesgo en Barrancabermeja llegó hasta las zonas de afectación para hacer un censo de las personas damnificadas y posteriormente entregar las ayudas.





Santander registra afectaciones en varias vías rurales del departamento, inundaciones, emergencia por colapso de alcantarillado y desbordamiento de ríos.





Betulia, La Belleza, Sabana de Torres, Cimitarra, El Playón, Málaga, Landázuri, Puerto Wilches son los municipios que permanecen en calamidad pública.





“Tenemos restricción en la vía Bucaramanga-Barrancabermeja en el sector de Lisboa desde hace 15 días, la vía Bucaramanga- San Alberto kilómetro 59-67 en El Playón tiene restricción por deslizamiento y la vía Bucaramanga-Cúcuta en el sector la Corcova tiene restricción por deslizamiento”, aseguró Ramón Ramírez coordinador de Gestión del Riesgo en Santander.





Las autoridades pidieron a los ciudadanos reportar sus afectaciones a las alcaldías. A través de un sistema en línea la UNGR recopila el censo y estadístico caracterizado para reducir el riesgo.





El gobierno departamental apoya con maquinaria a las localidades afectadas para garantizar la movilidad en las vías. En las últimas horas se entregaron 20 mil sacos de fique a la comunidad que son usados como barreras de protección de las viviendas.





