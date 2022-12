‘Veneco’ es una palabra como ‘Boyacense’ o ‘cachaco’: venezolano en Bucaramanga

La Cancillería venezolana considerara como un irrespeto para los ciudadanos del vecino país la expresión ‘venecos’ usada por el vicepresidente Germán Vargas Lleras en un discurso de entrega de viviendas gratis, donde señaló:



“Estas casas son para población desplazada que vive en Tibú, no vaya a dejar meter los venecos, por nada del mundo… esto no es para los venecos” indicó el vicepresidente.



Sin embargo, para Cristian Fuentes, venezolano que reside en Colombia desde hace algún tiempo y lidera la colonia venezolana, la expresión no es un irrespeto.



“Esa expresión la he oído desde que soy pequeño y contrario a ser una ofensa lo veo como una palabra que denota cercanía como sucede en Colombia, Boyaco, cachaco, costeño, y demás”, aseguró Fuentes.



El joven también se mostró agradecido con la hospitalidad que le ha dado Colombia a los hermanos venezolanos en estos tiempos de crisis en el vecino país.





