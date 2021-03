Video: así se roban las motocicletas en el área metropolitana de Bucaramanga

En alerta se encuentran los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga por el aumento de los hurtos de motocicletas.

Las autoridades dicen que son bandas dedicadas a robar las motos para después cobrar una extorsión a los dueños para devolverlas.

Los delincuentes están cobrando entre $1 y $2 millones por entregar la moto hurtada a sus dueños en Bucaramanga.



"Estaba entregando un domicilio, me demoré unos minutos y cuando me avisaron unos vecinos que dos hombres estaban tratando de robarse la moto, enseguida salí corriendo y los sujetos huyeron del lugar. Gracias a Dios no se llevaron mi único elemento para el sustento de la familia", es el relato de un trabajador que se salvó de los ladrones.

Durante el año en promedio bandas de delincuentes se roban unas 500 motocicletas en Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón.

En este video se observa como dos hombres tratan de robar una motocicleta en el centro de la capital santandereana.

Dicen las autoridades que las referencias de las motocicletas FZ y BWS, son las que más roban en el área metropolitana de Bucaramanga.

"La mayoría de los hurtos de motos en la capital santandereana se debe al descuido de sus conductores", manifestó la Policía.