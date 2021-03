Yo tengo que pisar muchos callos: procurador que se hizo pedicure mientras repartía procesos

Yamil Eduardo Álvarez Castro, el exprocurador regional de Santander que aparece en un video cuando repartía con sus subalternos varios procesos disciplinarios, mientras le arreglaban las uñas de sus pies en su oficina, se defendió y aclaró que fue una grabación privada, hecha para el personal de su despacho.

Desde Yopal, donde es el procurador regional de Casanare desde diciembre pasado, reprochó la filtración del video y dijo que se grabó a la hora del almuerzo. “Eso no se hizo para redes públicas, porque contenía información privada y sensible de la entidad. Además, no fue reciente, se hizo entre abril y mayo del año pasado”, precisó.

Al conocer que el video fue divulgado en la cuenta de Twitter del abogado Óscar Jahir Hernández, cercano al exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, dijo que no le sorprendía y añadió que en su trabajo ha tenido que pisar muchos callos, abrir investigaciones y sancionar a funcionarios, lo que le ha generado la enemistad y antipatía de algunos servidores públicos.

Cuándo se pregunten por los resultados de la Procuraduría Regional de #Santander, recuerden la forma en que allí adentro se hace el reparto de los casos. Pisotearon la dignidad de la justicia convirtiendo a la @PGN_COL en una peluquería personal 🚧Contenido denigrante🚧 pic.twitter.com/GmTsCYKT2o — Oscar Jahir Hernández Rugeles (@oscarjahir_) March 10, 2021

Reveló que el propio procurador general de la Nación de la época, Fernando Carrillo, sabía del video. “Yo le expliqué que lo había hecho yo mismo, pero que era de carácter privado, dirigido a los abogados y no tenía que haber salido de ahí”.

Finalmente, aseguró que continuará haciendo su trabajo y que seguirá cuidándose en su presentación personal, lo que siempre lo ha caracterizado.