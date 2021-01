Falso: las vacunas de ARN mensajero contra coronavirus no lo dejarán infértil

En un video

que ha sido compartido más de 380.000 veces en redes sociales desde el pasado 29 de noviembre,

la

“médica por la verdad” argentina Chinda Brandolino

asegura que las vacunas para prevenir el

COVID-19

son “sustancias transgénicas” que “modificarán los genes” y esterilizarán a la mayoría de los varones que la reciban. Pero todas sus advertencias son falsas, según expertos consultados.

“No son propiamente vacunas. Son sustancias transgénicas. Todo científico que sabe qué es hacer transgénesis, es decir, modificar el genoma de una célula, sabe que esto no es una vacuna”, dice Brandolino, médica legista y referente del grupo “Médicos por la verdad” en Argentina, en un video que ha sido difundido en Facebook (1 , 2 , 3 ), Twitter (1 , 2 , 3 ) y alojado en sitios web (1 , 2 , 3 ).

La mujer afirma que “las dos vacunas inglesas” utilizan ácido ribonucleico para “modificar los genes de la persona que las reciban, y manejar su pensamiento, sus sentimientos, su expresión física”. Agrega que tienen como objetivo una proteína que abunda en los testículos y que, por tal motivo “la mayoría de los varones que las reciban quedarán estériles”.

La secuencia, de poco más de un minuto de duración, fue extraída de una entrevista más larga producida por el canal digital argentino TLV1, “Toda la Verdad Primero ”, que suele difundir desinformación y teorías conspirativas. El diálogo con Brandolino tuvo lugar el 29 de noviembre de 2020 en la denominada “Marcha por la vida” en Buenos Aires, una movilización en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que fue aprobada en Argentina un mes después.

Allí Brandolino argumenta que la ley del aborto deja en evidencia que la intención del gobierno es “exterminar al pueblo” y establece una relación directa con las vacunas para prevenir el covid-19 que, según ella, también buscan acabar con la población.

A continuación, la verificación de las principales afirmaciones de Brandolino en el video viral:

1- ¿Las vacunas de ARNm modifican los genes? Falso

Brandolino argumenta que “las dos vacunas inglesas” tienen “ácido ribonucleico” que modificará los genes.

La médica se refiere a las vacunas basadas en ARN mensajero (ARNm), pero ninguna es “inglesa”. Al momento hay dos de este tipo aprobadas para prevenir el covid-19: la estadounidense mRNA-1273 , de Moderna/NIAID, y la BNT162b2 , desarrollada por el laboratorio alemán BioNTech y la firma estadounidense Pfizer. Ninguna estaba disponible en Argentina al 18 de enero.

Estas vacunas son novedosas en tanto utilizan ingeniería genética para generar una respuesta inmunitaria en el organismo, a diferencia de las vacunas tradicionales , que emplean virus atenuados o inactivos, o toxinas inactivadas.

El objetivo de las vacunas de ARN mensajero es lograr que el cuerpo fabrique la proteína “espiga” del SARS-CoV-2, que el sistema inmunológico reconocerá como “extraña”, induciendo una respuesta defensiva. De ese modo las vacunas preparan al sistema inmunológico para atacar al nuevo coronavirus en caso de contagio.

La doctora María Victoria Sánchez, investigadora del Laboratorio de inmunología y desarrollo de vacunas del argentino Instituto de Medicina y Biología Experimental de Cuyo , explicó a AFP Factual que, en ese proceso, el genoma no se ve afectado. “El proceso de traducción del código genético en una proteína se lleva a cabo en el citoplasma, no en el núcleo de la célula”, sostuvo Sánchez. “El ARN mensajero no puede ‘meterse’ en nuestro ADN”.

Por su parte, la médica infectóloga de la Universidad de Chile Jeannette Dabanch Peña dijo a la AFP que es “absolutamente falso” que estas vacunas modifiquen nuestros genes: “Solo están diseñadas para que expresen determinadas proteínas y nuestro organismo logre identificarlas y producir las defensas necesarias. Por lo demás, esto es lo que naturalmente hace un virus, y no manipula nuestros genes: expresa proteínas”.

Kenneth Witwer , profesor de patología y neurología molecular y comparativa en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos, concuerda: “El ARNm simplemente se traduce en proteína y se degrada rápidamente, sin incidencia en el ADN”, dijo a AFP Factual.