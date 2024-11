Carnicero advierte cuál carne nunca comprar en una fama: el color tiene que ver

Elegir carne de calidad es una habilidad clave en países con una tradición carnívora tan arraigada en países como Argentina. Horacio Vallejos, un carnicero e influencer mexicano, compartió en su cuenta de TikTok, Técnica de Cortes, una explicación clara sobre las tonalidades de la carne que se encuentran comúnmente en carnicerías y supermercados, y cómo estas influyen en su calidad y sabor.

El color de la carne: una señal crucial

Vallejos destacó tres tonalidades principales que reflejan el estado del animal antes del faenado y afectan directamente la jugosidad y sabor del corte:



Carnes oscuras: Estas piezas provienen de animales que experimentaron estrés prolongado antes del sacrificio, lo que aumenta el pH y genera una carne seca que no libera sus jugos al cocinarse. Según el experto, este tipo de carne debe evitarse.

Estas piezas provienen de animales que experimentaron estrés prolongado antes del sacrificio, lo que aumenta el pH y genera una carne seca que no libera sus jugos al cocinarse. Según el experto, este tipo de carne debe evitarse. Carnes claras: Se originan en animales que sufrieron un estrés breve pero intenso. El resultado es una carne pálida con bajo poder de retención de agua, lo que la hace menos jugosa y poco apetecible al paladar.

Se originan en animales que sufrieron un estrés breve pero intenso. El resultado es una carne pálida con bajo poder de retención de agua, lo que la hace menos jugosa y poco apetecible al paladar. Carnes de un color rosado intenso: Estas son las más recomendadas. Proceden de animales tratados adecuadamente antes del faenado, lo que garantiza un pH neutro. Este equilibrio permite que la carne sea jugosa y tenga un sabor óptimo al momento de consumirla.

Consejos virales para compradores exigentes

El video explicativo de Vallejos no tardó en hacerse viral en TikTok, acumulando miles de reproducciones, cientos de comentarios y "me gusta". Los usuarios destacaron la claridad de la información y agradecieron la orientación para realizar mejores elecciones al momento de comprar carne.

Importancia de la calidad en un país carnívoro

En lugares como Argentina, donde la carne es un componente esencial de la dieta diaria, conocer estos detalles puede marcar la diferencia entre un plato delicioso y uno decepcionante. Entender las señales visuales, como el color, es fundamental para garantizar la mejor experiencia culinaria.

Publicidad

Vallejos cerró su consejo y resaltó la importancia de comprar carne en lugares de confianza y estar atentos a estos detalles para disfrutar siempre de un producto de calidad. Con esta guía, los consumidores pueden tomar decisiones más informadas y evitar errores que afecten el resultado final de sus comidas.