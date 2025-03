Descubra el significado de "espantajopo": la palabra costeña que intriga a muchos

Los costeños también tienen palabras que solo utilizan ellos e intrigan a los turistas cuando viajan a la región caribeña del país. Por eso, aquí aclaramos el significado de "espantajopo" por si lo llega a escuchar en algún momento de su vida.

Aunque no hay un origen claro sobre esta palabra, este localismo suele emplearse en conversaciones con amigos, familiares o compañeros de trabajo, al referirse sobre otra persona.



¿Qué significa "espantajopo"?

Esta palabra típica de la región Caribe de Colombia, especialmente en la costa norte del país, se refiere a una persona que se comporta de manera exagerada, llamativa o extravagante, a menudo de forma intempestiva o inoportuna. Puede describir a alguien que es muy hablador, que gusta de llamar la atención o que se comporta de manera teatral.

En algunos contextos, "espantajopo" también puede implicar que alguien es un poco "pesado" o molesto, aunque no necesariamente de manera malintencionada.

Por ejemplo: "Ese tipo es un espantajopo, siempre está hablando y no deja que nadie más se exprese", "No soporto a ese espantajopo, siempre habla duro por el celular", "Mi amiga está saliendo con ese espantajopo y ella no se quiere dar cuenta", "Ese vecino es espantajopo y causa molestia en todo el conjunto".

Aunque no está registrada en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (RAE), la cuenta oficial en X sí hizo referencia a su significado el 30 de septiembre del 2020.

"#RAEconsultas «Espantajopo» es un localismo empleado en la lengua coloquial de algunas zonas de Colombia. Se usa de manera despectiva con el sentido de ‘persona que aparenta lo que no es y sigue siempre las tendencias de moda’", detalló la RAE.

Es importante destacar que, como muchas palabras y expresiones regionales, "espantajopo" puede tener matices y connotaciones diferentes según el contexto y la región en la que se utilice. Por eso, también se deber ser precavido con las personas o el momento en que se use esta palabra coloquial.