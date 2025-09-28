Microbiólogo revela el truco definitivo para conservar frutas y verduras frescas por meses

El microbiólogo y bioanalista Marlon Toscano compartió un método casero, respaldado por la ciencia, que permite conservar frutas y verduras por varios meses sin perder su color, textura ni nutrientes.

Su técnica, sencilla y efectiva, combina una correcta desinfección, un proceso de choque térmico y una congelación inteligente, convirtiéndose en una solución ideal para quienes buscan reducir el desperdicio de alimentos y ahorrar dinero en el hogar.



Paso 1: lavado y desinfección profunda

Toscano recomienda iniciar con un lavado profundo y desinfección de los productos. Para ello, se puede utilizar una solución de un mililitro de cloro por cada litro de agua, o alternativas como ozono, microdín o ácidos orgánicos, siempre siguiendo las indicaciones de cada producto.

Este paso elimina bacterias, hongos y virus que aceleran el deterioro natural de las frutas y verduras.

Frutas y verduras. Foto: Freepik

Paso 2: choque térmico

Después de desinfectar, el especialista indica que los alimentos deben sumergirse durante un minuto en agua caliente (entre 50 y 60 grados Celsius) y, de inmediato, pasarse por agua fría.



Este choque térmico inactiva las enzimas responsables del envejecimiento, además de reducir la presencia de microorganismos. Gracias a este proceso, los vegetales se conservan frescos por más tiempo, incluso antes de llegar a la congelación.



Paso 3: congelar las frutas y verduras

Una vez listos, los alimentos deben guardarse en porciones pequeñas dentro de recipientes de vidrio o bolsas herméticas. Para simular un empaque al vacío, Toscano sugiere sumergir la bolsa en agua y presionar para expulsar el aire antes de sellarla.

Con este método, las frutas y verduras pueden congelarse y mantenerse en óptimas condiciones hasta por varios meses, preservando su sabor y valor nutricional.

Frutas y verduras. Foto: Freepik

¿Cuáles son las frutas y verduras que se pueden conservar con este truco?

La técnica funciona de manera sobresaliente con zanahorias, brócoli, habichuela, arvejas, mango y fresas. Sin embargo, Toscano advierte que no es recomendable aplicarla en hojas como la lechuga, ya que pueden cambiar su color, textura y sabor durante el proceso.

Este método, práctico y económico, se perfila como una alternativa efectiva para quienes buscan alargar la vida útil de los alimentos, evitar pérdidas y aprovechar al máximo cada compra en el mercado.