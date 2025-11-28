En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Inmovilización de aviones A320
Cantón Norte
Sanción campaña Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Cotidiano  / Revelan que un solo rayón en la sartén libera millones de partículas de micro y nanoplásticos

Revelan que un solo rayón en la sartén libera millones de partículas de micro y nanoplásticos

Detrás de esas marcas en las sartén hay un proceso que nadie conoce, la liberación de diminutas partículas, muchas de ellas imposibles de ver a simple vista, que pueden afectar la salud.

Publicidad

Publicidad

Publicidad