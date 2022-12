A Junior no lo veo ni como fracaso ni como triunfo, ni como nada: Alberto Gamero

Alberto Gamero, director técnico del Deportes Tolima, pasó por los micrófonos de El Camerino para compartir con los oyentes su emoción por la clasificación a los cuartos de final de la Liga Águila.

Publicidad

“Fue un momento muy bonito después de lo que venía viviendo el Deportes Tolima en todo este año”, expresó.

Gamero destacó la participación de su equipo durante el partido, ya que dijo encontrar a un grupo dispuesto a cambiar y mejorar lo que venía sucediendo, también en gran parte por su intervención.

Publicidad

“Yo creo que lo primero que cambiaron ellos, de acuerdo a lo que les he dicho, es la mentalidad, porque aquí está casi que el 90% de los jugadores que estaban en la final del año pasado conmigo”, manifestó.

Publicidad

Para terminar, el técnico se refirió al Junior como rival, además, porque hizo parte hace unos meses del equipo barranquillero.

“Yo a Junior no lo tomo como fracaso, ni como triunfo, ni como nada, estuve tres meses y uno en este tiempo no puede calificar el trabajo de ninguna persona. Uno en tres meses no conoce una novia, no conoce a una señora y no conoce a una familia”, concluyó.

Publicidad

El equipo vinotinto y oro ocupó el quinto lugar en la clasificación de los Playoffs de la Liga Águila 2017.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en este audio adjunto.