Actué como hincha: Bacca tras calificar gol anulado al Junior como "robo a mano armada"

El futbolista costeño Carlos Bacca , jugador del Villareal de España, quien llegó a 280 goles en su carrera, habló sobre este logro, su futuro, su posición sobre lo ocurrido con Junior ante Nacional cuando el VAR le anuló un gol al equipo, entre otros temas.

Sobre los 280 goles

"Uno siempre tiene muchas metas, muchos sueños y porque no. A uno siempre lo ilusionan los objetivo grandes, llegar a 300 goles no es fácil, ya estamos a 20, trabajaremos a diario para estar bien", indicó el futbolista.

Sobre anulación de gol en partido Junior -Nacional

El futbolista hizo un polémico trino que generó todo tipo de reacciones sobre lo ocurrido en el partido Junior-Nacional .

Robo a mano armada 👏👏👏👏👏 que se salgan del partido. Robo — Carlos Bacca (@carlos7bacca) March 15, 2021

A raíz de esto, el futbolista dijo que actúo como "un hincha".

"Como todo ser humano tenemos derecho a la opinión y he dado mi opinión. En ese momento, como hincha fue lo que expresé. Siempre que tengo la posibilidad de seguir los partidos lo hago y bueno, ya solo queda en pensar que Junior gane el próximo partido", dijo Bacca .

¿Volver a Junior?

"Me encuentro bien, cada día me encuentro mejor. Yo no me pongo un día para volver a Junior , que sea cuando Dios quiera, todavía tengo contrato con el Villareal, me encuentro con ganas. El día que vuelva a Junior voy a volver con ganas de aportar. La edad es un número, si te cuidas y trabajas bien los resultados se van a ver en el campo".

Jugar en la Selección Colombia

Carlos Bacca, en entrevista con el equipo de Blog Deportivo, no descarta volver a jugar con el combinado nacional.

"La puerta a la Selección Colombia siempre está abierta. Sigo activo, lastimosamente en el proceso de Queiroz no estuve, pero trabajo día a día para poder dar lo mejor".

¿Posibilidad de jugar en el fútbol chino?

"Tuve la posibilidad, pero no me mueve el dinero, me mueve la pasión que tengo por el fútbol. Todavía tengo para dar en Europa y quiero seguir dando cada día más. Trabajo para dar lo mejor de mi en el Villareal".

Escuche aquí la entrevista completa: