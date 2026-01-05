Adiós a una leyenda del boxeo: falleció el gran Bony Ávila en un hospital de Cartagena

El boxeo colombiano, especialmente el boxeo cartagenero, se viste de luto este 5 de enero. Una de sus leyendas, el gran Bonifacio Ávila Berrío, conocido popularmente como “el Bony”, murió en la tarde de este lunes en un hospital de la ciudad de Cartagena.

“El Bony”, reconocido además por ser el propietario del Kiosco El Bony, uno de los restaurantes de comida de mar más populares en las playas de Bocagrande, se consagró como una de las grandes figuras del boxeo en el país en la década de los 70.

Su nombre figuró en la lista del primer equipo de boxeo que representó a Colombia en unos Juegos Olímpicos. Lo hizo en Múnich 1972.

Tras confirmarse la muerte del exboxeador, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, fue uno de los primeros en reaccionar. A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que, aunque no nació en Cartagena, hablar de “El Bony” es hablar de la ciudad.



“Lamentamos profundamente el fallecimiento de una de las máximas glorias del boxeo colombiano, el gran Bonifacio Ávila. Aunque no nació en Cartagena, decir ‘El Bony’ es hablar de la ciudad. Es un ícono nuestro y fue un empresario y ciudadano ejemplar. Se nos adelantó en el camino, pero su legado sin duda perdurará por siempre en nuestra memoria colectiva”, escribió el alcalde Turbay.

Bonifacio Ávila Berrío nació en 1949 en el departamento de Sucre, pero su carrera deportiva y su legado empresarial se forjaron en Cartagena.

Quebrantos de salud, relacionados con afecciones pulmonares, lo mantenían en un centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento a los 76 años en las últimas horas.

Publicidad

El periodista cartagenero Carlos Hurtado señaló que “el Bony” es una de las figuras emblemáticas del boxeo nacional, no solo por sus destrezas, sino también por su carisma: “Sin duda es una leyenda emblemática del boxeo nacional, un hombre al que se le conoce por muy buenas actuaciones a nivel del mercado doméstico en cuanto al boxeo se refiere. También representó a Bolívar y a Colombia en torneos internacionales, pero dejó un recuerdo muy especial por su don de gente y su calidez humana”, sostuvo.