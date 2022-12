Admito que nunca imaginé ser tan grande: Juan Guillermo Cuadrado

El colombiano Juan Guillermo Cuadrado, volante de Juventus y campeón esta temporada de la copa y liga italiana, recordó en diálogo con El Camerino su camino por el fútbol profesional, habló del partido benéfico que prepara en Medellín y se refirió a su buen momento en el calcio como “el mejor” de su vida.

Juan Guillermo confesó que desde niño siempre soñó ser un “jugador de élite mundial” y cuando pienso todo lo que he hecho, donde estoy y hasta donde he llegado, admito que nunca me imaginé que sería tan grande”.

“Por eso estoy agradecido cada día con Dios, porque, igualmente, uno nunca sabe lo que Dios le tiene preparado a uno. Con lo que Dios me puso en las manos trato de ser un ejemplo para muchas personas”, agregó el volante colombiano, quien amplió que ahora organiza un partido de fútbol en beneficio de los niños de su fundación.

La Fundación Juan Cuadrado programa el encuentro para el próximo 24 de junio en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde se citarán estrellas como Paul Pogba, Juanfer Quintero y Duván Zapata.

Sobre esta iniciativa, Cuadrado asegura que “no solamente ayudamos dando, sino también dando un abrazo, escuchando a la persona. Creo que cada día podemos ser mucho más conscientes de la importancia que tenemos nosotros”.

Tanto en Fiorentina como en Juventus Cuadrado se ha sentido en buen nivel, pero sobre su actual club dice que es “un equipo muchísimo más grande, compartí con jugadores de gran nivel y con ambición de ganar siempre, empuja a dar lo mejor para conseguir los objetivos”.

“La mentalidad acá me hizo cambiado muchísimo más, me siento un jugador mucho más maduro porque ahora en la parte defensiva tengo que ayudar y hacer un trabajo bastante fatigoso, pero me empujan las ganas y ambición de ganar títulos”, por eso cree que ahora es “un jugador mucho más maduro, que ha aprendido muchas más cosas y es gracias a la experiencia”.

Añade que el paso del fútbol colombiano al europeo le hizo darse cuenta que ser un “jugador atrevido, técnicamente muy bien dotado” no era suficiente. “Tenía que aprender otras cosas. Siempre lo recuerdo y cuando un colombiano viene a temprana edad le trabajan mucho en eso, más que todo a los defensores y quienes trabajan en las bandas. No solamente tienes que jugar bien, sino trabajar lo táctico”.

En cuanto a las diferencias entre el fútbol inglés y el italiano dice que “en Londres la transición de defensa a ataque es mucho más rápida, acá es mucho más tranquila y es mucho más difícil hacer gol. Muchas veces los equipos pequeños se paran muy bien ante los grandes y se hace difícil porque trabajan muy bien la parte táctica”.

Respecto a Massimiliano Allegri, su actual DT en Juventus, Cuadrado afirma que la personalidad que tuvo el entrenador al hacer ese cambio táctico de jugar con línea de tres a parar cuatro en el fondo fue importante pues influyó en “la mentalidad de cada uno de nosotros como jugadores, creo que después de eso no veíamos tanto la importancia táctica sino las ganas de entrar al campo de juego, darlo todo por el compañero y ser un equipo dentro y fuera de la cancha. Desde ahí cambió todo”.

Sobre lo que significó Fiorentina no solamente para su carrera, sino en su vida, indica que “fue muy importante porque ahí fue donde pude explotar mucho más mi potencial, jugaba bastante, casi todo, y aún todavía uno sigue creciendo. La clave es no ponerse límites”.

“La ciudad me encantó y el equipo. Después de ahí fue el paso al Chelsea, ahora en Juventus me siento como en mi segunda casa”.

Admite, sin embargo, que a veces extraño estar con su familia, “pero uno se acostumbra fácilmente. Es un poco difícil pero me he podido acostumbrar siempre”.

Finalmente, se refirió a las posibilidades que tiene de ser el primer colombiano en jugar una final de Champions League, pero se quitó presión al afirmar que “todo está en manos de Dios”, pues por ahora se dedica “a entrenar y tratar de estar ahí, más importante de si juego o no es alzar la copa con ayuda de Dios poder alzar la copa”.