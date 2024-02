Agmeth Escaf: "Las vendettas políticas nos costaron los Juegos Panamericanos"

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el representante Agmeth Escaf expresó su descontento y preocupación por la forma en que el Gobierno manejó el tema de los Juegos Panamericanos para Barranquilla.

Escaf, conocido por su activa presencia en redes sociales y su compromiso con la región Caribe, no se guardó nada al hablar de lo que considera una mezcla de desdén político y xenofobia contra Barranquilla y el Caribe colombiano.

Barranquilla: una ciudad tratada injustamente

"Estas no son las formas en que ninguna tierra debe ser tratada", declaró enfáticamente Escaf, quien agregó que la situación actual es el resultado de una serie de decisiones gubernamentales irrespetuosas hacia la ciudad y sus habitantes.

Según Escaf, la cancelación de los Juegos Panamericanos se siente como una bofetada no solo a Barranquilla, sino también a Colombia, en el escenario mundial. Agmeth Escaf recalcó su molestia y tristeza, criticando duramente la xenofobia y los estereotipos negativos que a menudo se lanzan contra Barranquilla.

Xenofobia y política

Escaf señaló cómo la xenofobia se entrelaza con la política, estigmatizando al Caribe y, en particular, a Barranquilla. Mencionó comentarios despectivos de colegas políticos que reflejan una visión sesgada y discriminatoria. Este tipo de actitudes, según Escaf, no solo dañan la imagen de la ciudad, sino que también perjudican las oportunidades de desarrollo y cooperación.

En este país, la xenofobia no puede ser un camino. Esto se lo reclamo incluso a compañeros de mi mismo partido político. Al Caribe siempre se le ha estigmatizado con temas de nuestra idiosincrasia, pero en este caso también es político indicó.

La gestión del Gobierno Petro

El representante cuestionó directamente la gestión del gobierno de Gustavo Petro, sugiriendo que la decisión de retirar a Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos pudo haber sido influenciada por vendettas políticas contra la familia Char y otros líderes locales. Escaf expresó su desilusión por la falta de apoyo del Gobierno a un evento que habría beneficiado no solo a Barranquilla sino a todo el país.

“Yo desconozco la nimiedad de él (de Petro) frente a este tipo de cosas. Pero sí a su alrededor hay gente que no valora a la costa y que están con las vendettas políticas que hoy nos cuesta esto y nos pueden costar más cosas. Quitemos del camino ese muro blanco para acabar rematado porque es que es una capa invisible tratar de tapar la realidad. Allá ganaron ellos (los Char). Ellos hoy tienen el poder y con ellos hay que sentarse a abrirlos, a crear los puentes para que crezca Barranquilla y crezca el departamento eléctrico, le guste o no a quien sea, porque las realidades no se pueden tapar el sol con un dedo”, concluyó.