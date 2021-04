Águilas Doradas confirma 18 positivos para COVID-19: pide suspender juego frente a Boyacá Chicó

A través de un comunicado, Águilas Doradas confirmó que tras realizar las pruebas PCR, como parte del protocolo de bioseguridad, se confirmaron 18 casos positivos de COVID-19 de integrantes de la institución.

De los 18 casos positivos, 14 son jugadores, los demás son integrantes del cuerpo técnico viajero y el médico.

El equipo aseguró que elevó una solicitud para suspender el partido del próximo domingo 11 de abril frente a Boyacá ya que solo se inscribieron 29 futbolistas y no se puede completar la nómina mínima pues hay varios lesionados, sumados a los positivos por COVID.

El equipo aseguró que “busca preservar la integridad de la competencia y se remiten a la jurisprudencia sentada en el juego Nacional vs. Tolima de la liga en 2020”.

A propósito, el accionista de Águilas Doradas, Fernando Salazar, habló en Blog Deportivo sobre el tema y afirmó que están a la espera de una respuesta de la Dimayor .

“Águilas tiene 14 jugadores con COVID y 7 lesionados, no tiene con qué competir el domingo y en aras de proteger la integridad de la competencia, el equilibrio deportivo y no perjudicar, no se puede salir a jugar con los que quedan. Estamos solicitando a la Dimayor que reprograme el partido tal como se hizo con Nacional y Pereira”, dijo.

Aseguró que nada justifica que se ponga en riesgo la “vida y la integridad de cualquier persona”.

“La solicitud del aplazamiento se hizo hace poco y estamos esperando, que como sucedió ya anteriormente, Dimayor atienda nuestro pedido”, agregó.

