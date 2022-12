Amputarán otra parte de la pierna derecha del portero Follmann del Chapecoense

El portero Jackson Follmann, uno de los sobrevivientes del accidente aéreo del Chapecoense, será sometido a una nueva amputación en la pierna derecha por un proceso infeccioso del muñón, informaron los médicos que lo asisten en el hospital.



"Lo llevaremos a cirugía mañana (jueves) para evaluarle el estado del muñón derecho. Tiene un proceso infeccioso que le estamos controlando. Se amputarán unos cuatros centímetros del hueso, que ya no está viable", afirmó el director médico del Hospital San Vicente Fundación de Rionegro, Ferney Rodríguez, en rueda de prensa.



Follman ya había sido sometido a una amputación en esa misma extremidad por la gravedad de las lesiones que sufrió en el siniestro ocurrido en el municipio La Unión, cerca a Medellín, el pasado 28 de noviembre, y que dejó 71 muertos.



Sobre esta nueva intervención, el médico Marcos André Sonagli, ortopedista del Chapecoense, advirtió que es "más importante mantenerlo vivo que con un poco más de pierna", pues en las últimas horas ha venido "aumentando la necrosis" en la pierna derecha.



El especialista brasileño reafirmó que no será necesario amputar la pierna izquierda, pese a que el pie sufrió una "lesión en el hueso y la piel" que por ahora no reviste infección.



El jugador permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con sedación muy suave y presenta un estado pulmonar "muy bueno".



Entretanto, la situación del defensa Alan Ruschel cambió de forma positiva en las últimas horas luego de abandonar la UCI y de ser trasladado a una habitación que ha podido recorrer caminando.



"Alan está en proceso de fisioterapia y empezando su rehabilitación", comentó Rodríguez sobre el jugador que tras el accidente fue sometido a una cirugía de columna y que aún necesita "vigilancia estrecha" por una contusión en el tórax.



Lo médicos coincidieron en que deben evaluar con "calma" el tema del traslado a Brasil y aún no tienen una fecha estimada, pese a la notable recuperación que muestra el defensa.



Otro de los jugadores, Helio Zampier Neto, sigue "peleando por su vida, pero en las últimas 12 horas ha estado más estable que ayer", indicó Sonagli.



Neto, que tiene una fractura en la vértebra lumbar y una herida en la tibia izquierda, sigue en la UCI con sedación profunda y depende del ventilador y del "manejo de su estado pulmonar", según la información adicional que entregó Rodríguez.



Por su parte, el periodista Rafael Henzel está en franca mejoría y el grupo de especialistas está considerando trasladarlo en las próximas 24 o 48 horas a la Unidad de Cuidados Especiales, de acuerdo con su evolución.



"Está tranquilo, despierto, sentado y hablando. Su estado pulmonar evoluciona de forma adecuada", informó el director médico del Hospital San Vicente Fundación, donde son atendidos los sobrevivientes brasileños.



La Clínica Somer, donde está siendo tratada la boliviana Ximena Suárez, informó que la auxiliar de vuelo de la aeronave de Lamia "sigue recuperándose de sus lesiones" y "probablemente será dada de alta a finales de esta semana".



El avión en el que viajaba la plantilla del Chapecoense se estrelló en el municipio de La Unión, en el departamento de Antioquia, cuando se dirigía a Medellín para disputar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Nacional.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



Publicidad







-El Ministerio de Comercio anunció que por delito de contrabando se han incautado 395mil millones de pesos y hay un aumento del 145 % en personas judicializadas por este delito en solo 15 meses.



-El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Federico Hoyos, radicó cuatro proposiciones para eliminar o modificar el impuesto al internet móvil y equipos electrónicos.



-El video de uno de los sobrevivientes del accidente del Chapecoense mostrando su recuperación es uno de los temas más comentados en redes sociales.



-El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, nominará como secretario de Seguridad al general John Kelly.



-Con asistencia de James Rodríguez, Real Madrid igualó 2-2 en el último partido de la fase de grupos en la Liga de Campeones.



-La Personería de Bogotá evidenció una pérdida de recursos por 332 millones de pesos por parte del Fondo de Vigilancia y Seguridad, por la construcción de un CAI que, sin estrenarse, tendrá que ser demolido por la ampliación de la vía que su lado.



-Los empresarios de la industria pirotécnica aseguran que vienen siendo atacados por parte de las autoridades, sin tener en cuenta la normatividad y afectando la economía de sus empresas que son legalmente constituidas.