Anécdotas de un campeón: el día que Gamero se confundió y manejó un carro ajeno

El técnico del Deportes Tolima, Alberto Gamero, fue el protagonista este jueves de la sección ‘Y no es cuento’ de Blog Deportivo y contó una de sus tantas anécdotas alrededor del deporte que tanto ama: el fútbol.





Gamero, entrenador campeón con el Tolima en el primer semestre, contó que una vez en un partido de exfutbolistas se confundió de carro y manejó uno que no era suyo. Minutos después se dio cuenta y el pánico se apoderó de él.





“Una vez fuimos a un partido de exfutbolistas. Yo cogí mi carro, mis guayos y me fui para el juego en la cancha La Morena. Llego, parqueo mi carro, juego y me despido. Cuando iban como ocho minutos me doy cuenta que estaba manejando un carro que no era el mío. Me devolví y vi que al lado había un carro igualito, el mío. Estaba asustado porque pensé que el dueño creía que me iba a robar”, contó.





Indicó que se subió inmediatamente a su carro, lo prendió y se fue. Minutos después, para su infortunio, se dio cuenta que había dejado los guayos en el anterior carro.





“Me quedé sin guayos y probando otro carro que no era el mío. Eso me pasó a mí y no es ningún cuento, esa es la realidad”, manifestó el estratega en medio de risas.



