Más de 70.000 vehículos se movilizarán por el Atlántico en el plan retorno de la Semana Santa

Desde la madrugada de este domingo 5 de abril fueron puestos en marcha los operativos de seguridad para el plan retorno de esta Semana Santa en el departamento del Atlántico, donde se pronostica la movilización de más de 70.000 vehículos.

De esa manera fue informado por la mayor Lizbeth Herrera, comandante de Tránsito y Transporte en el Atlántico, quien además aseguró que fueron identificados puntos críticos para adelantar puestos de control.

“Todo está preparado para nuestro plan retorno. Habrán siete áreas de prevención ubicadas en los tres principales corredores viales del departamento (Vía al Mar, vía Oriental y Cordialidad) y también en cada punto crítico de la jurisdicción. Estaremos acompañando a los turistas, realizando control de pruebas de embriaguez; muy importante este tema con el fin de disminuir la siniestralidad en nuestras vías”, dijo inicialmente a Blu Radio.

“Estaremos realizando controles de velocidad, tamizajes, revisando documentación y haciendo actividades de prevención. Para todos los actores diarios estamos lanzando una campaña en lo corrido de Semana Santa, no más excusas en la vida, con el fin de que todos se sensibilicen y tengan conciencia a la hora de conducir y no tengamos excusas, no más fallecidos en accidentes de tránsito, no más lesionados y que todos puedan llegar o tener un retorno seguro a casa”, agregó.



Este sería el día de mayor movilización de vehículos durante la Semana Santa en Atlántico, teniendo en cuenta que solo el pasado miércoles salieron y entraron a Barranquilla alrededor de 30.000 automotores.

Más de 70 policías de tránsito y transporte estarán en las carreteras para guiar y vigilar, aunque los puestos de control serán reforzados con presencia de la Policía de Atlántico y Barranquilla, así como del Ejército Nacional.

“Hasta el momento el balance ha sido positivo, durante la fecha solo se han registrado dos siniestros viales. Uno se presentó en la vía Oriental, a la altura del municipio de Campo de la Cruz, donde una motocicleta colisionó de frente con otra. Uno de los conductores murió y otro resultó herido”, indicó Herrera.

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“En el otro accidente se sumó un lesionado sobre la vía Cordialidad, a la altura de Pital de Megua. Un bus y un vehículo de carga pesada. No tenemos más afectaciones, han tenido un buen comportamiento”, siguió diciendo.

“La invitación es no al consumo de bebidas embriagantes, a respetar las normas de tránsito, a conducir con precaución, a que preparen su viaje, se organicen, madruguen y planifiquen una buena ruta que le genere seguridad y tranquilidad para su retorno a casa. Eso es muy importante”, culminó.