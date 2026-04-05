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Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Más de 70.000 vehículos se movilizarán por el Atlántico en el plan retorno de la Semana Santa

Más de 70.000 vehículos se movilizarán por el Atlántico en el plan retorno de la Semana Santa

Este sería el día de mayor movilización de vehículos durante la Semana Santa en Atlántico, teniendo en cuenta que solo el pasado miércoles salieron y entraron alrededor de 30.000 automotores.

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