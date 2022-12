Árbitro de final del Mundial de Clubes reveló por qué no expulsó a Sergio Ramos

Janny Sikazwe, árbitro de Zambia que estuvo en el juego por el título del Mundial de Clubes entre Real Madrid y Kashima Antlers, manifestó que hubo falta de comunicación en la polémica jugada que involucró a Sergio Ramos, en la que para muchos debió ser expulsado. (Lea acá también: Jugador del Real Madrid se olvidó del nombre de Nacional y así le dijo ).

“No fue más que una falta de comunicación entre mi asistente y yo. Él me señaló la falta y me dijo por el auricular 'sin tarjeta', pero yo entendí 'tarjeta'. No fue más que eso, una falta de entendimiento", dijo Sikazwe al portal filgoal.com.

De esta manera Sikazwe quiso poner fin a las críticas luego de que en las imágenes se viera cómo inicialmente su intención era amonestar al defensor del Real Madrid.