Arquero colombiano que llegó al AC Milan aprendió italiano hace años; ya soñaba con jugar en Italia

Devis Vásquez es un barranquillero que tiene admirados a los fanáticos de fútbol en Colombia y Suramérica, ya que es la nueva contratación del AC Milan, uno de los clubes más importantes de Italia y el mundo, un sueño que venía planeado y por el que estaba trabajando desde el 2017, cuando tuvo la oportunidad de visitar el país europeo.

Devis se fue a Medellín a sus 10 años para empezar a tener contacto con el fútbol y luego de pasar por una escuela deportiva, logró ingresar a Patriotas, donde no alcanzó a debutar en la primera división, pero fue una oportunidad para abrir su mundo.

Fue en el 2017, cuando el Cortuluá necesitaba un arquero para enfrentar un torneo sub 20 internacional, en Italia. Devis fue prestado y logró conocer el país europeo, donde infortunadamente el equipo no logró pasar de la primera ronda, pero sirvió para abrirle el mundo.

El mes que permaneció en ese país le sirvió para que se enamorara de esa nación, por lo que se prometió que algún día jugaría allí.

Cuando llegó a Colombia se comprometió con su objetivo, y aunque no fue de inmediato su paso al fútbol europeo, se decidió por aprender italiano, un idioma que hoy domina.

"Lo primero que me propuse fue que tenía que volver a Italia a Jugar. Cuando yo llegué a Colombia, lo primero que me puse a hacer, fue estudiar italiano. Yo ya sabía inglés, entonces más o menos hice lo mismo que como aprendí inglés, para aprender italiano; escuchando música, escribiendo, viendo programas en italiano en YouTube. Aún me falta aprender, pero sí entiendo más de lo que puedo hablar", expresó el nuevo arquero del AC Milan.

Esto lo demostró en una conversación que ya tuvo con integrantes de su nuevo club, donde se le vio muy tranquilo y confiado respondiendo en ese idioma.

La historia de Devis es un ejemplo de dedicación, ya que tras quedarse sin equipo en 2019, tras el vencimiento de su contrato, decidió viajar a Paraguay y probar suerte en el Guarani, donde logró llamar la atención internacional y destacar como un arquero 'tapapenales'.

La oportunidad también se dio gracias al trabajo de su representante, Andrés Romano, quien tenía entre la baraja de opciones al AC Milan, el Udinese y el Salernitana. Este último se decidió al final por el experimentado arquero mexicano 'Memo' Ochoa, así que las puertas del Milan se abrieron más para Devis, quien ahora debe llegar a justificar su contratación.