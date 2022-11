Astolfo Romero, el colombiano que jugó con Pelé, Zico y Hugo Sánchez

El exjugador de la Selección Colombia Astolfo Romero relató en El Camerino de Blu Radio su vivencia con el exdelantero paraguayo del América de Cali Roberto Cabañas quien le rompió la nariz.

“Él me rompe la cara cuando yo jugaba en Santa Fe, me la rompió en frente del árbitro Alirio Blanquicet y me tomaron 16 puntos. Fue un golpe a traición y sin yo haberle hecho nada. En el descanso me cambié en el camerino sur de Cali y corro para donde estaba el América, pero el doctor Ochoa no me dejó entrar”, señaló.

“Cuando fuimos a jugar el octogonal en Bogotá, el profe Pinto me saca el día anterior (martes) entonces me fui para Kennedy, esperé casi dos horas a que llegara el vuelo del América porque quería agarrarme a trompadas con Cabañas, pero no llegó nadie (…) Después me lo encontré y hablamos y dejamos los rencores”, añadió.

Asimismo, Romero se refirió al partido de América contra el Mundo en donde pudo jugar junto a Maradona y Pelé, pero el argentino al final no jugó.

“Nos convocan a los mejores jugadores del mundo en ese momento, llegó Maradona y Mario Kempes, pero Maradona cobrara plata y obviamente no le daban nada (…) Tiene uno la satisfacción de hombre de sentir que cumplió un sueño, yo llego de 24 años, y era un honor ver a todos ‘monstruos’ (Zico, Hugo Sánchez , Pelé, Sócrates, Falcao, Chinaglia, etc)”, dijo.

“El problema es cuando salieron los del ‘frente’ (europeos) Beckenbauer, Tardeli, Rossi y demás”, afirmó.