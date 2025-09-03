Bicicrosista Carlos Ramírez pide no recortar presupuesto de deporte: "Es un arma social muy fuerte"

El deporte colombiano de alto rendimiento enfrentaría una crisis tras un drástico recorte presupuestal que amenaza la preparación de atletas para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, la continuidad de programas esenciales y el desarrollo de futuras generaciones de deportistas.

Carlos Ramírez, medallista olímpico y voz de los atletas, ha expresado una profunda preocupación por la situación, que calificó de "bastante compleja" y que, según él, podría "cerrar muchas puertas" a una preparación digna para representar al país.

Este panorama ha generado un llamado urgente a las autoridades, mientras la comunidad deportiva observa con alarma la desfinanciación del Ministerio del Deporte.

Uno de los programas más afectados por este recorte presupuestal en el deporte colombiano es el de "Atleta Excelencia". Este programa es crucial para la subsistencia de muchos deportistas, ya que les proporciona "la forma de vida que tenemos nosotros de deportistas que nosotros nos enfocamos en entrenar y reprentar a nuestra nuestro país de la mejor manera".

Advierte que, de continuar esta tendencia, "se puede estar acabando este programa el próximo año en los primeros 6 meses y después quedar desfinanciado por el resto y dejar los atletas sin su ingreso mensual de la parte del ministerio".



Un llamado urgente

Como medallista olímpico, dirigió un mensaje directo a quienes tienen el poder de revertir esta situación: a los senadores, al presidente y a todas las personas encargadas de estas decisiones. "No olviden al deporte. El deporte es un arma social muy fuerte. Es algo que da oportunidad de vida, crea sueños, da forma a personas más que cualquier otra cosa, forma personas capaces de salir a la vida cotidiana a ganarse la vida de la mejor manera y además sacan muchos jóvenes de la guerra, de las manos de las armas".

El atleta enfatiza la importancia de proteger los sueños de los deportistas en Colombia. "Es que muy fácil es acabar con una institución, pero masacrar los sueños de unos niños que están soñando con representar a nuestro país más adelante y ponerse esa camisa de Colombia, esa tricolor que tanto amamos poder, ¿no? A nivel mundial y escuchar el himno en todo el mundo. Eso sí no tiene perdón".

Subraya que, a diferencia de los últimos años donde el presupuesto del deporte venía en crecimiento, ahora se está "perdiendo ese posicionamiento que teníamos los deportistas en el país".

