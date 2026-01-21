En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario congresistas
Ataque que Cauca
Accidentes de trenes España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Carlos Alcaraz avanza a tercera ronda del Abierto de Australia tras vencer a Hanfmann

Carlos Alcaraz avanza a tercera ronda del Abierto de Australia tras vencer a Hanfmann

El próximo desafío de Carlos Alcaraz será el viernes 23 de enero, frente al francés Corentin Moulet.

Publicidad

Publicidad

Publicidad