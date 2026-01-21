Carlos Alcaraz avanza a tercera ronda del Abierto de Australia tras vencer a Hanfmann

Carlos Alcaraz avanza en su periplo por ganar el Abierto de Australia. El español, de 22 años y número 1 del ranking ATP, venció al alemán Yannick Hanfmann, de 34 años y ubicado en la posición 102 del mismo escalafón. Esta victoria le permitirá disputar la tercera ronda de este importante torneo.

El murciano superó, en 2 horas y 44 minutos, al alemán con un marcador de 7-6(4), 6-3 y 6-2. Al final del partido declaró: “Hoy me enfrenté a un buen jugador. Estoy contento por seguir mejorando cada día después de cada partido. Ojalá sea todavía mejor en la siguiente ronda”.

El próximo desafío será el viernes 23 de enero, frente al francés Corentin Moulet. Moulet tiene 26 años y ocupa la posición 37 del ranking ATP.

"Moutet es un jugador muy anárquico que no sabes por dónde va a salir. Aunque haga muchas cosas en su juego tiene un mismo patrón. Espero estar concentrado y dar lo mejor e imponer el nivel y el ritmo de partido que nos conviene. Veremos. Nos vamos a divertir", aventuró el número uno del mundo, que tuvo momentos de frustración en su segundo partido del año.



Carlos Alcaraz Foto: AFP

"Ante Hanfmann he intentado estar positivo. Hubo momentos de frustración y se ha visto. Llevo tiempo sin competir. Este ha sido el segundo partido de la temporada y vamos cogiendo buena dinámica. Luego mi equipo no ha sido tan negativo y me han dicho que he estado bien", dijo el murciano, que desea alcanzar un talante "más positivo".

"Espero que podamos alcanzar una buena dinámica y ver las cosas que están pasando y que son positivas", indicó tras el triunfo ante Hanfmann, que le ha llevado al tercer tramo del torneo.

El Abierto de Australia se juega en Melbourne, en el sureste de la isla, y es la primera gran competencia de tenis del 2026. Se inscribe en el círculo de torneos denominado Grand Slam. Además de este certamen, el Grand Slam se compone del Roland Garros de París, Wimbledon de Londres y el Abierto de Estados Unidos en Nueva York.