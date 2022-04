‘Egan Bernal: el mejor día de mi vida’: Ineos publicó documental sobre la recuperación del ciclista

El ciclista Egan Bernal y su equipo Ineos Grenadiers publicaron este jueves, 21 de abril, un emotivo video en el que se muestra la recuperación del colombiano tras el grave accidente que sufrió al estrellarse con un bus cuando se encontraba entrenando en las vías de Gachancipá, Cundinamarca.

Voy a volver 👊🏽 https://t.co/QLbQEitDK0



Los invito a ver este video que narra un poco de lo que ha sido este proceso 👌🏽 — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 21, 2022

El múltiple campeón colombiano relató que “en un momento estaba a 62 km/h y al segundo estaba tirado en el piso”.

Publicidad

Además, dio detalles de lo que sintió al momento del impacto con la tractomula y reveló que no podía respirar.

“Cuando llegó el doctor me tuvieron que enderezar el fémur porque se había roto, para que dejara de sangrar internamente. Lo tuvo que hacer ahí en el suelo, yo tirado en la autopista. Fue el dolor más intenso que he tenido, pero eso me salvó la vida”, agregó el ciclista.

Ni su consagración en Italia ni en Francia, en el video Egan Bernal comentó cuál fue el mejor día de su vida.

“Es el mejor día de mi vida, ha sido el mejor día de mi vida. El poder montar en bicicleta después del accidente y poder hacerlo con mis amigos, con mi familia, con mi mamá, con mi hermanito, fue un día especial”, dijo el ciclista de Ineos.

Publicidad

Vea el video con los detalles de la recuperación de Egan Bernal aquí:

Publicidad

Le puede interesar. Escuche el podcast Prueba beta: