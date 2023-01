"Estoy de vuelta, aquí estoy": 'Superman' López tras victoria en la Vuelta de San Juan

Miguel Ángel 'Superman' López (Team Medellín), ganador en el Alto Colorado y nuevo líder de la Vuelta a San Juan, se reivindicó con una victoria simbólica que le permite decir "aquí estoy yo" después de haber pasado momentos complicados por su exclusión del Astana.

"Estoy muy contento con esta victoria y agradezco el trabajo de todo el equipo y la confianza que me han dado en el Medellín. He pasado momentos difíciles y no ha sido sencillo este último periodo. Estoy de vuelta, aquí estoy, ha sido una bonita victoria", señaló López en la cima del Alto Colorado.

López destacó el trabajo y la experiencia de su compañero español Óscar Sevilla, quien le habló de la etapa y de la subida final hasta meta para montar la estrategia de victoria.

"Óscar Sevilla es un gran capitán, nuestro líder en ruta, y además es un gran corredor y una gran persona. Por su experiencia conocía el terreno y por supuesto que me habló de la etapa y de las zonas claves para los movimientos".

López primero contestó a un ataque de Evenepoel para frenar al belga y luego pasó a la ofensiva en dos ocasiones. En la segunda terminó con los rivales y se fue en solitario hasta coronar la cima de la etapa reina. El colombiano no planificó ese ataque en concreto a 6 km de meta.

"No tenia planificado ese ataque, más bien tenía en mente el esprint para los últimos 500 metros. Decidí mover otras cartas y ataqué desde lejos, sin más", explicó el corredor de Pesca.

Una victoria de especial importancia para un corredor que cuenta en su palmarés con sendos terceros puestos en Giro y Vuelta.

"La victoria tampoco tiene ningún mensaje especial hacia nadie, lo celebré de corazón, me gusta atacar, dar candela, y salió todo bien". concluyó.

