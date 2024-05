Giro de Italia 2024: Pogacar sella histórica participación; Daniel Martínez virtual subcampeón

Salvo accidente, Tadej Pogacar aseguró su primer triunfo en el Giro de Italia tras su sexta victoria de etapa, este sábado en Bassano del Grappa, igualando al gran Eddy Merckx en 1973. Vencedor en solitario, el esloveno amplió su ventaja en la general, con más de nueve minutos sobre su primer perseguidor, el colombiano Daniel Martínez, antes de la última etapa, con final en Roma.

Se trata de la mayor diferencia entre el primero y el segundo desde hace 59 años. La clasificación general no debería cambiar el domingo en el cierre de la carrera, un homenaje al campeón. Pogacar iguala al mito Merckx, que ganó seis etapas en 1973.

Este sábado aventajó en 2:07 a un pequeño grupo liderado por el francés Valentin Paret-Peintre, segundo con el mismo tiempo que Daniel Martínez, Antonio Tiberi, Einar Rubio, Giulio Pellizzari, Geraint Thomas y Ben O'Connor.

El líder del equipo UAE se impuso tras atacar a falta de 35 kilómetros de la meta de una etapa de montaña, que incluyó una doble ascensión al magnífico pero difícil Monte Grappa. Tras un gran trabajo de sus compañeros aceleró a falta de cinco kilómetros para la cima y alcanzó rápidamente al último escapado del día, el joven talento Giulio Pellizzari.

Molesto con los aficionados demasiado cercanos en la subida, llegó a la cima con dos minutos de ventaja y luego selló el triunfo en el largo descenso hacia Bassano del Grappa. El esloveno de 25 años ganará el domingo el Giro en su primer intento. Será su tercera victoria en una gran vuelta tras sus dos triunfos en el Tour de Francia, en 2020 y 2021.

A partir del 29 de junio emprenderá su próximo desafío: Convertirse en el primer ciclista desde Marco Pantani en 1998 en ganar el mismo año el Giro y el Tour de Francia.

Pogacar: "Era el plan que teníamos"

El virtual ganador del Giro de Italia, se mostró emocionado después de su sexta victoria en su debut en la carrera rosa, tras ejecutar a la perfección "un plan" diseñado con todo el equipo que le permitió disfrutar de un auténtico festival compartido con el público.

"Más o menos ese era el plan. Hicimos un trabajo perfecto como equipo. Molano y Rui trabajaron desde el principio, cubriendo los ataques y asegurándose de que no se fuera la fuga. Mikkel Bjerg y Vegard Stake Laengen marcaron un buen ritmo en la subida la primera vez. Luego ejecutamos el plan y tenía buenas piernas, conseguí una buena ventaja en la cima y no tuve que acelerar a fondo en la bajada", comentó la maglia rosa en meta.

Pogacar entró en meta saludando y haciendo reverencias al público, en buena medida eslovenos, por la proximidad de su país con la localidad de Bassano del Grappa.

"No puedo describir cómo me sentí con todos los aficionados en el Monte Grappa. Tal vez no era importante hacer esto hoy, pero he vestido la maglia rosa desde el segundo día, así que quería terminar el Giro en buena forma y con buena mentalidad. Creo que lo he conseguido. Nunca había estado en Roma pero mañana lo disfrutaré seguro", concluyó.