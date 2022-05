Video: la frustración de Fernando Gaviria por no ganar la quinta etapa del Giro de Italia

En Mesina, Démare se mostró claramente superior a sus rivales; el colombiano Fernando Gaviria y el italiano Giacomo Nizzolo, ya que el británico Mark Cavendish, el más rápido el domingo pasado en el lago Balatón en Hungría, se quedó atrás en la única subida del día.

Para Gaviria supuso el segundo podio en esta edición del Giro, luego del tercer puesto en la etapa con final en Balatonfüred. Un resultado que no dejó del todo contento al antioqueño.

"La rabia, la frustración es porque deseo ganar, y estar tan cerca, sentir las piernas, intentar lucharlo y perder no me gusta. He hecho el estúpido al enojarme", reconoció Gaviria ante la prensa, lamentando un problema mecánico de su bicicleta.

Démare también sufrió en esa subida de la Portella Mandrazzi (19,6 km al 4 %). Pero pudo recuperarse en el descenso, a 75 kilómetros de meta, antes de que sus compañeros (Davy, Valter) tirasen del pelotón para que Cavendish y también el australiano Caleb Ewan no pudiesen enlazar.

"Los chicos hicieron un supertrabajo", destacó el ganador del día, que fue colocado en el esprint por el neerlandés Ramon Sinkeldam.

Su lanzador habitual, el italiano Jacopo Guarnieri, también fue víctima del puerto del día.

Evidente frustración de Fernando Gaviria pues sabía que hoy era un buen día para llevarse la victoria. Reaparece de nuevo el factor de presión/resultado esperado y resultado obtenido que el año pasado lo llevó a varias carreras sin victoria. pic.twitter.com/onQERFV4yc — Juanes Vallejo 🎙 (@JuanesVallejo_) May 11, 2022

