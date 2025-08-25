Egan Bernal se aleja de la punta: así quedó en la clasificación tras la etapa 3 de La Vuelta

El francés David Gaudu dio una gran sorpresa este lunes, luego de imponerse en esprint al danés Mads Pedersen y al actual líder, Jonas Vingegaard, en lo que fue la tercera etapa de la Vuelta a España, en un recorrido de 134,6 kilómetros entre las localidades italianas San Maurizio Canavese y Ceres.

El pedalista del Groupama-FDJ se adjudicó, contra todo pronóstico, la victoria por delante de Pedersen, quien era el máximo favorito, y de Vingegaard, que siguió vistiendo el maillot rojo.

"Cuando estábamos en el autobús del equipo esta mañana, pensé que tenía alguna posibilidad de ganar, pero sabía que era un final que le iba muy bien a Pedersen", confesó Gaudu poco después de cruzar la línea de meta.

"Me he visto al límite en la subida final, pero tras la última curva decidí darlo todo y, por suerte, tuve fuerzas suficientes para ganar", agregó el corredor francés.

😍 Take a look at the stage 3️⃣ standings!



¡Estas son las clasificaciones de la etapa 3️⃣!#LaVuelta25 pic.twitter.com/1ixAgSOBFi — La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2025

Egan Bernal se aleja de la punta

En el top 10 de la clasificación se sumó el venezolano Orluis Aular, quien se metió en la sexta casilla, mientras que los colombianos Santiago Buitrago y Egan Bernal se hicieron con la séptima y octava posición, respectivamente.

Publicidad

Pese al buen cierre de etapa del pedalista de Ineos Grenadiers, su ubicación lo obligó a ceder tiempo y a alejarse de la cima, que de momento continúa en manos de Jonas Vingegaard.

El colombiano, que hasta ayer se encontraba en la cuarta casilla con 10 segundos de diferencia, ahora permanece en la misma posición en la tabla general, pero a 14 segundos, por lo que tendrá que trabajar para recuperar terreno y acercarse a lo más alto.

Por su parte, el también colombiano Santiago Buitrago, quien tuvo un destacado trabajo en el esprint, continúa en el séptimo lugar, pero a 16 segundos del líder danés.



Próxima etapa de la Vuelta a España 2025

La cuarta etapa de la Vuelta a España 2025 tendrá lugar el próximo martes 26 de agosto y contará con un recorrido de 206,7 kilómetros de media montaña, siendo la jornada más extensa de toda la competencia.

Publicidad

La bandera de salida será en Susa, Italia, mientras que la meta estará ubicada en Voiron, Francia, lo que abrirá el camino a un nuevo territorio para los pedalistas.

Se trata de una prueba exigente para aquellos que buscarán protagonismo en las fugas, corredores que seguramente intentarán marcar diferencia desde los primeros kilómetros.