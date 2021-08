Senechal, ganador etapa 13 Vuelta a España: Mis compañeros hicieron un trabajo loco

El francés Florian Senechal (Deceuninck Quick Step) se emocionó tras conseguir en el esprint de Villanueva de la Serena su primera victoria World Tour, una sensación "de locura" para el ciclista galo, siempre lanzado y esta vez vencedor.

"Hicimos un lanzamiento perfecto para Fabio (Jakobsen), y él dijo en la radio: "¡Florian, puedes correr!" Así que esperamos y me lancé. Bert van Lerberghe hizo un gran trabajo, yo mantuve la calma y di el máximo en los últimos 200 metros. Creo que Fabio tuvo un pinchazo", comentó en meta.

Unas sensaciones que nunca había tenido el ciclista de Cambrai, de 28 años, quien supo aprovechar la oportunidad que le brindo un lance de carrera.

"Todavía no me doy cuenta de que he ganado una etapa de una gran vuelta. Es una locura. Al principio, pensé que Démare me pasaría, o Matthews, no sé... Pero nadie lo hizo. Mis compañeros hicieron un trabajo loco para ponerme en la posición perfecta. Mil gracias. Hoy tengo suerte y estoy muy feliz por mi familia, mis amigos y mi esposa. Es un buen regalo".