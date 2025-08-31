Vingegaard sacude la Vuelta con un ataque inesperado en Valdezcaray y se corona en la novena etapa

La Vuelta a España vivió este domingo una etapa de alta tensión con un protagonista claro: Jonas Vingegaard. El ciclista danés, doble campeón del Tour de Francia, sorprendió a todos con un ataque en solitario que le dio la victoria en Valdezcaray, tras recorrer 195,5 kilómetros desde Alfaro. Bajo la lluvia y en medio de una subida que no parecía tan exigente, el líder del Visma mostró la versión más poderosa de su repertorio.



Clasificación general con cambios y Bernal en el lote perseguidor

Con su triunfo, Vingegaard dio un golpe en la mesa y dejó claro que es el verdadero patrón de la carrera. Aunque el maillot rojo lo conserva de forma simbólica el noruego Torstein Traeen, el danés ya está a solo 37 segundos en la general y con el control real del pelotón.

El portugués Joao Almeida fue uno de los más afectados, cediendo tiempo valioso, mientras que Tom Pidcock resistió y terminó segundo en la etapa. Por su parte, Egan Bernal cruzó la meta junto a Raúl García Pierna, Ben O’Connor y Giulio Ciccone, a 1.48 minutos del vencedor. El colombiano se mantiene en el grupo de favoritos, aunque lejos de la lucha directa por el liderato.

Una escapada neutralizada y el ataque decisivo

La jornada arrancó animada con una fuga de cinco corredores, entre ellos el excampeón del mundo Michal Kwiatkowski. Sin embargo, el pelotón nunca dio margen: la ventaja máxima no pasó de 2.45 minutos y, a falta de 12 kilómetros para el final, los escapados se resignaron. Todo estaba servido para la batalla en Valdezcaray.

El movimiento clave se produjo a 11 kilómetros de la cima. El Visma aceleró y Vingegaard lanzó su ataque definitivo. Dejó sin respuesta a rivales como Ciccone, Bernal y el propio líder Traeen. Almeida y Pidcock intentaron reaccionar, pero no lograron contener la fuerza del danés, que coronó en solitario y con ventaja suficiente para marcar diferencias.



Vingegaard, favorito indiscutido tras la primera semana

Con esta victoria, Vingegaard suma ya cuatro triunfos en la Vuelta y refuerza su condición de máximo favorito. Más allá del maillot rojo, que aún luce Traeen, la sensación en el pelotón es que la carrera está en manos del corredor del Visma.

Este lunes llega la primera jornada de descanso, un respiro tras nueve etapas intensas. El martes, con la llegada en alto a Larra Belagua, los favoritos volverán a medirse. Pero el mensaje ya quedó claro en Valdezcaray: Vingegaard está listo para dominar la Vuelta.